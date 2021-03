Nefrologia scende in campo per vaccinare i suoi pazienti: 230 dializzati in due giorni

Lunedì 15 e martedì 16 marzo, 230 piacentini dializzati, riceveranno il vaccino anti-Covid, grazie all’impegno del personale del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Piacenza, guidato dal primario Roberto Scarpioni. Medici e infermieri, in accordo con l’Ausl, che li ha formati adeguatamente, si sono messi a completa disposizione per somministrare le dosi ai propri assistiti.

“Abbiamo deciso di scendere in campo – spiega Scarpioni – dopo che la recente normativa ha inserito i pazienti con malattia renale, tra cui dializzati e trapiantati, tra le categorie ad alto rischio di contrarre il Coronavirus e purtroppo, vista la nostra esperienza dei mesi passati, che ci ha mostrato l’impatto devastante che il Covid ha avuto su pazienti con insufficienza renale, ci siamo messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza vaccinando i pazienti nel nostro centro. La somministrazione delle dosi avverrà in contemporanea a Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Bobbio”. I pazienti sono stati contattati dall’Ausl per organizzare tutto senza sprecare neanche un vaccino. “La tempistica è fondamentale – aggiunge Scarpioni. Abbiamo programmato di iniziare con 230 pazienti in contemporanea, riservandoci in un secondo tempo, speriamo a breve, di vaccinare anche i trapiantati. Siamo già in contatto con i Centri di trapianto con cui collaboriamo per mettere a punto un programma che vada incontro anche alle esigenze di cure dei malati”.