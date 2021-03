Fiorenzuola, consegnati computer portatili a 400 famiglie della Val d’Arda

Appena in tempo per l’inizio della Dad, con la zona rossa, è iniziata sabato 13 marzo presso il Centro famiglie di Fiorenzuola, la consegna dell’ultima tranche di computer che permetteranno ai ragazzi e ai bambini di seguire le lezioni a distanza. E’ stata data risposta a ben 400 famiglie di tutto il Distretto di Levante, che ha in Fiorenzuola il suo Comune capofila.

Paola Pizzelli, assessore al sociale di Fiorenzuola, insieme al sindaco Romeo Gandolfi e all’assessore al bilancio Marcello Minari, hanno partecipato alla consegna dei computer che non vengono dati in comodato d’uso gratuito, bensì donati alle famiglie che hanno partecipato al bando per l’assegnazione.

Pizzelli ha spiegato che il contributo della Regione aveva permesso di rispondere a ben 200 richieste, quelle ammesse al bando. Erano rimaste fuori 200 famiglie. Il Comitato di Distretto, composto da tutti gli amministratori comunali, ha però scelto di impiegare altri 100 mila euro, per dare risposta a tutti. Ci sono anche famiglie con 3 – 4 figli. L’esigenza di pc e connettività è fondamentale per colmare il divario digitale.

IL SERVIZIO DI DONATA MENEGHELLI