I bambini della Giordani scrivono a Sergio Mattarella e il presidente risponde

La lettera scritta dai bambini al Presidente della Repubblica non solo è arrivata a destinazione, ma a sorpresa il Quirinale ha risposto nel giro di pochi giorni.

Tutto è iniziato quando 22 alunni della classe IV C della scuola primaria Giordani di Piacenza hanno scritto a Sergio Mattarella durante una normale lezione prima della sospensione della didattica in presenza. Una breve missiva per chiedere al presidente di fare un appello in tv e invitare tutti gli italiani a vaccinarsi contro il covid.

Le maestre Paola Della Mariga e Sandra Ponzini hanno proposto ai bambini e alle bambine di pensare ad un testo, sono stati i bimbi che hanno voluto spedirlo davvero a Roma.

Il Quirinale ha trovato il tempo di rispondere per informare la classe del Giordani che Mattarella ha gradito molto l’iniziativa della scuola. Il presidente ha quindi esortato i bambini a rispettare le regole senza perdere la fiducia nel futuro dell’Italia: “Tutti insieme sconfiggeremo il Covid e torneremo ad abbracciarci”.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA