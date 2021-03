Nuovi giochi alla scuola materna di Gerbido. Bando per far partire altri interventi

Per la gioia dei più piccoli sono arrivati nuovi giochi alla scuola materna di Gerbido dove, proprio in questi giorni, sono state sostituite le strutture più usurate con la posa di nuove attrezzature che riqualificano l’area esterna dell’edificio.

“L’usura e l’inadeguatezza di diverse strutture – sottolinea l’assessore Paolo Mancioppi, che ha effettuato un sopralluogo nella scuola insieme al consigliere comunale Giancarlo Migli – ha reso indispensabile questo intervento che ci permette non solo di mettere in sicurezza l’area, ma di fornire alla scuola, grazie all’intervento di Iren e della ditta esecutrice, attrezzature inclusive, moderne e capaci di stimolare il gioco, la socialità e l’apprendimento dei più piccoli”.

Nello specifico sono stati installati otto nuovi giochi a molla, uno scivolo e una torretta. Sono stati montati anche tre pannelli-attività (pannelli musicali e pannelli con il gioco del tris e il pallottoliere), forniti dalla esecutrice Hw Style di Milano come miglioria in sede di gara con l’obiettivo di inserire attrezzature inclusive. La pergola esistente, inoltre è stata sostituita con un gazebo in legno lamellare dotato di sedute, utilizzabile come “aula all’aperto”. L’intervento alla scuola di Gerbido, insieme a quelli in corso nei campi gioco di Gerbido e Mortizza, sono oggetto di specifica sponsorizzazione da parte di Iren.

Nei prossimi giorni saranno completati anche i lavori sui campi gioco di Gerbido e Mortizza, mentre è in corso il bando che permetterà di far partire i lavori sulla maggior parte delle aree gioco nei giardini della città.