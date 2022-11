Commemorazione dei Defunti e dei Caduti a Gerbido e Mortizza

Tradizionale Commemorazione dei Caduti, in occasione delle festività dei defunti e del 4 Novembre, a Gerbido e Mortizza. Presenti alla cerimonia i residenti, i familiari dei caduti e i membri del direttivo dell’associazione Noi di Gerbido Mortizza e Bosco dei Santi Odv. Presente in rappresentanza del Comune di Piacenza il consigliere Andrea Fossati. Per le ricorrenze sono stati resi gli onori ai caduti menzionati nella lapide commemorativa dell’ex scuola di Gerbido (strada di Gerbido 171) e di Mortizza (via Botti 92).

