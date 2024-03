Crolla il solaio del casale, 47enne precipita al suolo: all’ospedale in elisoccorso

Un uomo stava svolgendo alcuni lavori all’interno del suo casale da ristrutturare a Mortizza, alle porte di Piacenza, quando il solaio ha ceduto e il proprietario è precipitato al suolo da un’altezza di circa tre metri.

I familiari hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati vigili del fuoco, Croce bianca e polizia. Il 47enne ferito è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Parma in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.