Cede la lastra di una tomba e ci cade dentro. I residenti: “In stato di abbandono”

Finire in una tomba anzitempo, cadendoci direttamente dentro? Non è un film e neppure un libro quello che è accaduto al cimitero di Sparavera, nella frazione di Mortizza. Un uomo è finito dentro un buco che si è aperto improvvisamente nella terra: una sepoltura vuota, mal coperta con uno strato evidentemente troppo sottile di cemento ha letteralmente ceduto sotto i suoi piedi. E così il piacentino si è trovato per metà all’interno della tomba: con fatica – e anche grazie all’intervento della moglie – è riuscito a sollevarsi e a uscire, riportando una ferita alla gamba. I due hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che, nel corso della mattinata, hanno provveduto a recintare l’area della tomba in modo da metterla in sicurezza ed evitare altre possibili cadute.

Negli anni il cimitero di Sparavera è finito spesso sotto i riflettori per lo stato di abbandono segnalato a più riprese dai cittadini: “Proprio io in più di un’occasione ho avvertito il Comune, il gestore del cimitero e anche i vigili perché si intervenisse su sepolture vuote a volte lasciate aperte e sporcizia – spiega la piacentina – ma ogni volta non ottengo mai una risposta. Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto – quello vero – nella tomba?”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’