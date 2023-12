Al cimitero di San Nicolò coniugi lasciano per tutti piccoli regali. “Un conforto”

Vicino al rubinetto dell’acqua, accanto al cancello, sul muretto del cimitero di San Nicolò, ci sono decine di piccoli regali, avvolti con cura da carta lucida e rossa, stretta in un fiocchetto di raso elegante, come se anziché tra tombe vecchie e recenti, nel silenzio di chi prega, fossimo sotto a un caldo albero di Natale vestito a festa.

I regali sono anonimi. Solo un biglietto: “Un pensiero per chi non c’è più e ci guarda da lassù”. Qualcuno si è commosso, altri hanno ricordato come sia dai nostri morti che si impara a vivere, “ed è giusto allora che ci sia Natale anche qui, con loro”.

Tramite il passaparola siamo riusciti a trovare gli autori: sono Gaetano e Giovanna Barbagallo, marito e moglie, con la figlia Elvira, che fa la collaboratrice scolastica alla Carella.

I loro cari riposano al cimitero in Sicilia, provincia di Palermo. Non possono andarli a trovare. “Allora abbiamo pensato nel loro nome di provare ad alleggerire il cuore di chi va al cimitero a San Nicolò con un gesto inaspettato”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ