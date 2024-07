Addio a don Roberto Mazzari, parroco di Rottofreno: fu segretario di Manfredini

Don Roberto Mazzari, 78enne parroco di Rottofreno, si è spento all’improvviso nella mattinata di domenica 21 luglio.

Don Roberto Mazzari era nato l’8 ottobre 1945 a Cotrebbia. Ordinato presbitero il 23 maggio 1970, iniziò il suo servizio come collaboratore parrocchiale a San Nicolò. Dal 1975 al 1980 ricoprì l’incarico di segretario per il vescovo Enrico Manfredini. Erano gli anni della visita pastorale. Dal 4 novembre fino a Pasqua, poiché il vescovo non aveva un autista, era lo stesso don Mazzari a guidare l’auto del vescovo, una Fiat 132, allora vettura di rappresentanza. Nell’autunno del 1980 don Roberto venne nominato coparroco di Bardi e parroco di Casanova Ceno. Nella primavera del 1987 diventò parroco a Statto e, qualche mese dopo, ad Agazzano. Nel 1997, per un biennio, venne chiamato a svolgere l’incarico di amministratore parrocchiale di San Colombano a Bobbio. Nell’estate del 1999 rilevò la parrocchia di Tarsogno e diventò amministratore parrocchiale di Tornolo, due paesi in provincia di Parma, ma ricompresi nella diocesi di Piacenza-Bobbio. Nel 2012 venne trasferito come parroco a Piacenza città, in San Corrado Confalonieri. Nel 2016 approdò a Rottofreno e a Centora e per prima cosa volle far visita ai malati, agli ultimi. Nel 2020 aveva compiuto i 50 anni di celebrazioni delle messe. Stretta era la collaborazione con il parroco di San Nicolò, don Fabio Galli, soprattutto nell’ambito della comunità pastorale “Santa Gianna Beretta Molla”. I funerali saranno presieduti dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto nella sua Cotrebbia