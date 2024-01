Carpaneto, 120mila euro per ampliare il cimitero. “Decessi aumentati post Covid”

Si amplia il campo santo di Carpaneto. E si guarda con attenzione, senza dimenticarli, a quelli delle frazioni. Il cimitero del capoluogo può contare su quattro cappelle funerarie in più che si traducono in complessivi sessanta loculi e dodici ossari aggiunti. L’intervento, giunto a conclusione, è stato finanziato dall’ente locale per un progetto dal valore di 120mila euro.

L’opera si è resa necessaria – si legge nella delibera di giunta – in quanto, purtroppo, la pandemia da Covid-19 ha incrementato i decessi, con il conseguente aumento di sepolture e/o cremazioni, rendendo urgente l’edificazione di nuovi spazi per la sepoltura.

Entro il 2024, l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Arfani, ha previsto di appaltare interventi di manutenzione straordinaria, di importo progettuale pari a 65mila euro, per i cimiteri ubicati nelle frazioni di Montanaro, Chero e Badagnano. 45mila euro erano già stati investiti, lo scorso anno, intervenendo nei cimiteri delle frazioni di Ciriano e Travazzano.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ