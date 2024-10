Il maltempo si abbatte sulla provincia: smottamento dell’argine a Mortizza

L’allerta meteo diramata martedì scorso e successivamente prolungata fino alla mezzanotte di sabato prossimo ci aveva visto lungo: oggi, giovedì 17 ottobre, una nuova perturbazione si è abbattuta sulla nostra provincia con precipitazioni diffuse e persistenti. I temporali, particolarmente intensi fin dal primo pomeriggio, hanno causato lo smottamento di un argine a Mortizza: sul posto sono subito intervenuti per il ripristino dell’area i tecnici di Aipo oltre alla Protezione Civile di Piacenza.

Stando alle previsioni la pioggia continuerà ad interessare l’intera provincia per tutto il resto della giornata.

l’allerta

Resta l’allerta di colore arancione per rischio idrogeologico in tutto il Piacentino.

Nelle zone collinari e montane centro-occidentali saranno possibili fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

“Inoltre – sottolineano dalla Protezione civile -, su tutto il territorio regionale non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori associati ai fenomeni temporaleschi”.