Mortizza, portico in fiamme. Lungo intervento dei vigili del fuoco. Cause da accertare

Un incendio si è sviluppato nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto in un portico a Mortizza, adibito a ricovero. Due squadre di vigili del fuoco sono state impegnate per circa quattro ore per domare le fiamme. Nel rogo sono stati coinvolti anche un’auto e un mezzo agricolo, custoditi nel portico. Ancora da determinare le cause dell’incendio.

