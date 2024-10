Maltempo, allerta meteo: in arrivo due giorni di abbondanti precipitazioni

Un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno della pioggia, è arrivato sul Piacentino. Dopo la fase di alta pressione dei giorni scorsi, con temperature massime superiori ai 20 gradi, cambia lo scenario climatico con l’arrivo dalla Francia di una perturbazione atlantica, che porterà intense precipitazioni, anche a carattere torrenziale.

“La massa d’aria umida ha già cominciato a farsi sentire oggi con leggere piogge, ma l’intensità maggiore è prevista per domani, giovedì 17 ottobre, e venerdì – spiega Vittorio Marzio di MeteoValNure.it – quando le precipitazioni assumeranno un carattere importante con accumuli previsti di 60/100 mm in pianura e di 200/250 in montagna.

I crinali appenninici saranno maggiormente colpiti dalle abbondanti precipitazioni – prosegue l’esperto – con il rischio concreto che si possano generare smottamenti e piene dei fiumi. Occorre anche tenere presente che ad oggi abbiamo già raggiunto e superato di 150mm la media annuale di precipitazioni nel Piacentino”.

Le temperature si manterranno nelle medie di stagione, ovvero tra i 17 e i 19 gradi di massima e 13/15 di minima.

“Domani e venerdì saranno quindi le due giornate di maggiori precipitazioni, con una attenuazione probabile nel fine settimana – conclude Marzio, aggiungendo che – ulteriori dettagli sull’andamento meteorologico sono disponibili sulla pagina Facebook di MeteoValNure.it, ritornata attiva dopo un periodo di down a causa di un attacco hacker”.

allerta protezione civile

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso una allerta arancione per la giornata di domani, 17 ottobre, per tutto il territorio piacentino.

L’attenzione si concentra sulle province di Parma e Piacenza, dove “sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale e sulla pianura occidentale – si legge nell’allerta meteo -. Le precipitazioni previste potranno generare diffusi fenomeni di ruscellamento, fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua che sul settore centro-occidentale potranno superare le soglie 2″.