Mortizza, cane azzannato da pitbull è in fin di vita. Interviene la polizia locale

Un pitbull ha aggredito e azzannato un cane dilaniandolo e riducendolo in fin di vita. Il fatto è avvenuto l’altro giorno a Mortizza. Ieri mattina la polizia locale e il personale del canile di Piacenza hanno raggiunto Mortizza e individuato il pitbull responsabile dell’aggressione che è stato rinchiuso in una gabbia del canile municipale in strada della Madonnina.

Da quanto si è appreso il cane, un molossoide del peso di circa trenta chilogrammi e dal mantello biancorosso, avrebbe abbandonato il cortile sfuggendo al controllo del suo proprietario, un cittadino nordafricano. L’animale visto un altro cane gli si sarebbe subito avventato contro azzannandolo ripetutamente.

“Il pitbull – ha riferito il suo proprietario – si è sempre comportato bene e proprio non capisco cosa possa essere accaduto”. A quanto risulta, i proprietari del cane azzannato e alcuni abitanti di Mortizza hanno segnalato l’accaduto alla polizia locale, lamentando anche il fatto che il cane da combattimento non sarebbe stato gestito in “totale sicurezza” e in condizioni adeguate. La polizia locale ha raggiunto Mortizza, ed effettuato un sopralluogo nell’area dove era custodito il molosso, dopo gli accertamenti il cane è stato preso in consegna dal personale del canile, il padrone del pitbull rischia una denuncia per malgoverno di animali.