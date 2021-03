Decessi aumentati del 166% in una settimana. Baldino: “Situazione sotto controllo”

Il numero dei nuovi positivi al Covid resta invariato nella settimana dall’8 al 14 marzo 2021, rispetto a quella precedente. Sono 427 i contagi registrati a fronte di un aumento dell’ 1,9% di tamponi effettuati (11.558 contro 11.345). Le vaccinazioni segnano un +24,6% passando da 33.367 a 41.590. I ricoveri sono 110, nella settimana precedente erano 106 (+3,8%). I decessi hanno subito un’impennata del 166,7% passando da 3 a 8.

Questi i dati forniti dall’Ausl di Piacenza nel consueto appuntamento per fare il punto della situazione. Il direttore generale Luca Baldino ha sottolineato: “Con la zona rossa i risultati si vedranno tra qualche giorno e Piacenza dovrebbe restare in una situazione di sicurezza”.

Le scuole ora sono chiuse, in quanto l’Emilia Romagna è entrata in zona rossa, ma nella settimana si sono registrati 60 casi in più in 46 classi. Migliora la situazione nelle Cra, dove gli anziani sono tutti vaccinati. E’ stato riscontrato un solo caso di basso positivo.