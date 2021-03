Lotta ai tumori: Federfarma Piacenza dona alla Caritas diverse bottiglie di olio Lilt

Nella settimana della prevenzione oncologica, Federfarma Piacenza ha donato alla Caritas numerosi cartoni di “olio Lilt” (lega italiana per la lotta contro i tumori).

“In questo modo sosteniamo l’importante azione della sezione piacentina della lega per la lotta contro i tumori – spiega Roberto Laneri, numero uno dell’associazione farmacisti provinciale – al contempo diamo un aiuto concreto ai piacentini in difficoltà”.

Alla consegna erano presenti anche il presidente Lilt Piacenza Franco Pugliese e il consigliere Caritas Franco Zuccone.

“Federfarma Piacenza – si legge in una nota – ha da sempre a cuore ricerca e prevenzione delle malattie: per questo sostiene da tempo la campagna ‘Una Medicina Naturale’ con la vendita, nelle farmacie, del particolare olio. Emblema della dieta mediterranea e selezionato tra i migliori extravergine d’oliva, l’olio Lilt garantisce le ottime e specifiche proprietà organolettiche che fanno di quest’antico prodotto un fondamentale sostegno naturale al sistema immunitario, oltre che concreto esempio dell’importanza della prevenzione alimentare, tra gli altri, nella lotta all’insorgenza dei tumori”.

“In questo tempo di perdurante emergenza e di forte aumento dei bisogni presenti sul territorio – cita una nota a firma della Fondazione diocesana Caritas di Piacenza-Bobbio -, l’impegno di Federfarma contribuirà in modo determinante alla continuità ed al sostegno della mensa della fraternità di via San Vincenzo e del servizio borse viveri per famiglie. L’impegno dell’associazione dei farmacisti è espressione autentica di una comunità attenta a chi fa più fatica”.