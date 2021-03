Domani riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca: ecco cosa fare

Dopo il via libera di Ema al vaccino AstraZeneca perché ritenuto “sicuro ed efficace”, Aifa autorizza nuovamente le somministrazioni in Italia da domani, 19 marzo, alle ore 15.00: lo stesso avverrà anche in Emilia-Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore Raffaele Donini: “Un’ottima notizia, era fondamentale fare chiarezza. Ora pronti a ripartire a pieno ritmo”.

Nella nostra regione, chi ha l’appuntamento fissato dalle ore 15 di domani e nei giorni successivi potrà presentarsi regolarmente ai punti vaccinali indicati, chi aveva avuto l’appuntamento sospeso riceverà la comunicazione di una nuova data. Già inoltrata l’indicazione a tutte le aziende sanitarie di rafforzare l’attività e riprendere quella programmata rispetto ad AstraZeneca

COSA SUCCEDE A PIACENZA

– Anche a Piacenza le attività di vaccinazione con vaccino AstraZeneca riprenderanno domani alle ore 15. Anche chi era prenotato dalle ore 14 alle 15 dovrà quindi presentarsi alle 15. Per fare fronte alla sovrapposizione, l’Azienda ha predisposto un potenziamento delle strutture. Sarà comunque inviato, a cura dell’Azienda Usl, un sms di conferma a tutti i prenotati per la giornata di domani che avevano fornito un recapito al momento della prenotazione.

– Le persone che avevano invece appuntamento nelle giornate 15, 16, 17 e 18 marzo, annullato a causa della sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca, saranno contattati nei prossimi giorni dall’Ausl per una nuova data di somministrazione delle due dosi.

-Infine, per i nati tra il 1942 e il 1946 che hanno prenotato il vaccino in questi ultimi due giorni, è ora possibile scaricare e stampare il consenso informato sul sito https://www.covidpiacenza.it/cittadini-dai-75-ai-79-anni/