Rubano i dati di carte di credito e tentano di ricaricare un conto online: denunciati

Due malviventi, un 41enne ed un 31enne residenti in provincia di Crotone, con precedenti penali specifici, sono stati denunciati per aver tentato di ricaricarsi un conto gioco online dopo aver carpito i dati sensibili di due carte di debito.

Per fortuna la vittima, un giovane di 37 anni si è accorto in tempo ed è riuscito a sventare il tentativo di truffa.

Il 37enne di Bettola il 2 ottobre 2020 aveva messo in vendita su un sito online un telefono cellulare al prezzo di 270 euro. Lo stesso giorno veniva contattato dai due malviventi che hanno manifestato il loro interesse all’acquisto e nel corso della trattativa telefonica, con raggiri ed artifizi, sono riusciti a carpire i dati sensibili di due carte bancomat intestate alla vittima. I due hanno poi tentato di accreditare 1000 euro su un conto gioco online ma il giovane bettolese, che nel frattempo si era accorto del raggiro, è riuscito a bloccare in tempo la transazione e si è rivolto ai carabinieri di Bettola per denunciare l’accaduto. Al termine degli necessari accertamenti i militari sono riusciti a identificare i due malviventi e a denunciarli alla Procura della Repubblica di Piacenza per tentata truffa.

