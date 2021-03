Bettola, spunta una discarica abusiva sulla strada provinciale per Prato Barbieri

Discarica abusiva a Bettola, sulla sponda del rio San Carlo, lungo la strada provinciale per Prato Barbieri. E’ un lettore di Libertà a segnalare comportamenti di inciviltà da parte di persone che gettano rifiuti nella scarpata a lato della strada, talvolta addirittura passando in auto senza fermarsi.

Rifiuti (secchi di vernice, materiale edile di scarto, cartoni) che poi si fermano nella folta vegetazione. Pochi metri sotto, riferisce il lettore, si trovano un parco giochi e tante villette. Fa inoltre presente che in quel punto sono collocate una campana per il vetro ed una per la plastica dietro le quali vengono vuotate le ceneri di stufe e camini che rischiano di innescare incendi come già capitato. Servirebbe suggerisce, più civiltà e rispetto dell’ambiente visto che a Bettola esiste una piazzola ecologica funzionante.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI