Colpito da un grosso ramo al capo, 57enne a Parma in elicottero

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava portando alcuni alberi nei pressi d della sua abitazione, nel comune di Castellarquato. È accaduto nella mattinata di domenica 21 marzo. Intorno alle 10.30, il 57enne è stato colpito al capo da un grosso ramo. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto la Pubblica Assistenza Valdarda ma vista la gravità della situazione, il ferito è stato condotto all’ospedale Maggiore di Parma in elicottero. Le sue condizioni sono molto serie ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

