Serve il soccorso alpino per trarre in salvo una donna a Santo Stefano D’Aveto

E’ stato necessario l’intervento di una squadra del soccorso alpino di Piacenza, il Monte Alfeo, in supporto ai colleghi liguri della Tigullio, per trarre in salvo una donna di 52 anni che nel pomeriggio di oggi, domenica 21 marzo, ha affrontato un percorso assai improbo, peraltro ricoperto da neve e ghiaccio, per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta. La 52enne stava transitando lungo il canale Martincano quando, circa a metà della traversata, è rimasta di fatto bloccata senza possibilità di proseguire o di tornare. E così ha lanciato l’allarme e grazie all’arrivo degli operatori del soccorso alpino è stata raggiunta, non senza difficoltà, e successivamente aiutata nella risalita attraverso l’utilizzo di una corda. Fortunatamente non ha riportato ferite e non è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.

