Sempre più famiglie in difficoltà: “Nuovi poveri soli in un mondo sconosciuto”

Anche lezioni di bilancio domestico per aiutare le famiglie che si rivolgono all’Emporio Solidale. E’ il nuovo servizio che partirà nelle prossime settimane e sarà gestito da Acli e Mcl. A illustrarne il senso è Lidia Frazzei, la “care manager” dell’Emporio Solidale.

“La maggior parte delle famiglie che approdano oggi ha avuto un peggioramento della propria condizione di vita a causa della perdita del lavoro o della cassa integrazione, magari non pagata per intero. Famiglie che mai si erano rivolte ai servizi. Non hanno un assistente sociale di riferimento, non conoscono il sistema di aiuti del territorio, sono sole in un mondo nuovo”.

IT44I0623012601000032388125 è il codice Iban per contribuire alla raccolta “Libertà per Piacenza” per Caritas e hospice. Il bonifico va fatto sul conto corrente di Editoriale Libertà al Crédit Agricole.