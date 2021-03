Sosta e transito nelle aree di solito occupate dal mercato: da domani nuova ordinanza

Entrerà in vigore domani, mercoledì 24 marzo, l’ordinanza comunale che sino al 31

luglio disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree abitualmente occupate

dal mercato del centro storico.

Il nuovo provvedimento consente, solo in caso di riduzione dell’attività mercatale a causa delle misure emergenziali per il contrasto al Covid, di transitare e parcheggiare negli spazi che normalmente, nei giorni e negli orari in cui sono presenti le bancarelle, sarebbero inibiti al traffico.

L’ordinanza ribadisce infatti, dalle 6.00 alle 16.00 ogni mercoledì e sabato, il divieto di sosta con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi degli ambulanti) nel tratto di

piazza Cavalli compreso tra vicolo Perestrello e via XX Settembre, nel tratto di via

Cavour tra via XX Settembre e largo Matteotti, in piazza Duomo, nell’area dei Chiostri e Chiostrini della Cattedrale, in via Prevostura, via Pace, via Legnano, via Daveri

e via Romagnosi (da via Carducci a piazza Duomo).

Contestualmente, negli stessi tratti di strade e piazze è vietata la circolazione, con la sola esclusione dei mezzi di soccorso e a servizio di Iren nonché, in via Prevostura, Pace, Legnano, Daveri e Romagnosi, di taxi e veicoli appartenenti a residenti e titolari di autorimesse, che possono transitare in entrambi i sensi di marcia. Inoltre, sia in piazza Cavalli che in via Cavour, il mercoledì dalle 6.00 alle 8.40 e dalle 13.00 alle 16.00 possono circolare i mezzi del servizio pubblico locale.

Nelle vie e piazze sopraccitate, i divieti vengono meno nelle aree non occupate dalle

bancarelle, qualora l’emergenza sanitaria vieti lo svolgimento del mercato o autorizzi

la presenza degli stand in numero limitato come avviene attualmente, permettendo, in

zona rossa, l’allestimento dei soli banchi per la vendita di prodotti alimentari.