Emanuele, giovane soccorritore: “Il volontariato mi ha reso migliore”

In questo periodo dello scorso anno, quando il Covid aveva travolto il nostro territorio, c’erano anche tanti giovani soccorritori sulle ambulanze che correvano a sirene spiegate. Tra loro, Emanuele che presta servizio alla Pubblica Assistenza Val Nure di Ponte dell’Olio da due anni. Emanuele ha scritto una lettera per raccontare la sua esperienza: “Non dimenticherò mai le strette di mano e gli sguardi dei pazienti che hanno lottato contro questo maledetto virus – scrive -. Penso di poter dire che questa esperienza ha fatto di me una persona migliore. Mi ha reso capace di comprendere veramente quali siano le cose importanti nella vita e che dopotutto, quando siamo in salute, non ci manca proprio nulla”. Il giovane soccorritore lancia un messaggio ai futuri volontari: “Siate umili, gentili e abbiate sempre la voglia di imparare nuove nozioni da chi ha più esperienza, in particolare da coloro che questo mestiere lo svolgono di professione e con cui ogni giorno orgogliosamente collaboriamo”.

LA LETTERA DI UN GIOVANE VOLONTARIO