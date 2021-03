Morfasso, gli artificieri fanno brillare una bomba a mano inglese

Una bomba a mano di fabbricazione inglese è stata rinvenuta in un casolare diroccato in località Case Gazzola nel comune di Morfasso. Stamattina (39 marzo) gli artificieri dell’esercito sono intervenuti per neutralizzare l’ordigno della seconda guerra mondiale.

Nei giorni scorsi i carabinieri avevano delimitato l’area e segnalato il ritrovamento alla prefettura. Il team specialistico costituito da due operatori del 2° Reggimento Genio Pontieri giunti ha provveduto a mettere in sicurezza il sito e successivamente a trasportare la bomba in una zona idonea limitrofa dove è stata fatta brillare. Alle operazioni ha partecipato l’assetto sanitario fornito dalla Croce Rossa di Piacenza. Meno di due settimane fa i genieri piacentini erano intervenuti a Ferriere per neutralizzare la stessa tipologia di bomba a mano.