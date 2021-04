Messa del Crisma in duomo: consacrati gli olii santi. Presenti oltre 150 presbiteri

Tradizionale messa Crismale, nella mattina del 1° aprile, presieduta in cattedrale dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, in occasione del Giovedì santo. La celebrazione eucaristica si è svolta alla presenza di oltre 150 presbiteri e diaconi della diocesi. Numerosi anche i fedeli.

“In questo giorno è doveroso interrogarci sullo spirito che troviamo in noi – ha detto il vescovo rivolto ai presbiteri presenti -; è opportuno verificare il gusto e la consistenza del nostro rapporto con il Signore, con la sua Parola. No si tratta di un generico sentimento ma di quella che papa Francesco chiama “la gioia del Vangelo”. Se questa gioia c’è in noi riusciamo a trasmetterla.”

Si tratta della funzione durante la quale il vescovo consacra gli olii santi che si useranno durante tutto il corso dell’anno liturgico per celebrare i sacramenti: il crisma, usato nel battesimo, nella cresima e nell’ordinazione dei presbiteri e dei vescovi: l’olio dei catecumeni, utilizzato nei battesimi; l’olio per l’unzione degli infermi.