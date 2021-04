Calendasco, auto sbanda e finisce in un campo: grave il giovane alla guida

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta nel Piacentino. Un’auto, per cause da chiarire, è uscita di strada in località Incrociata di Calendasco intorno alle 17 ed è finita nel campo adiacente la carreggiata. il giovane alla guida è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i carabinieri, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. E’ stata poi un’ambulanza a trasportare il ferito all’ospedale di Piacenza.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà