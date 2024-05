Scontro all’incrocio di San Bonico, due donne ferite trasportate in ospedale

Incidente in Strada Valnure all’altezza di San Bonico nel pomeriggio di giovedì 2 maggio.

Intorno alle 17.00, per cause da chiarire, una Freemont e una Toyota si sono scontrate sulla rotatoria.

Due donne sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, le condizioni di una delle due sono più serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti.