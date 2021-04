Croce Verde di Morfasso, tagliato il traguardo dei 40 anni. “Volontari ammirevoli”

Ha tagliato il traguardo dei quarant’anni di vita la Croce Verde di Morfasso, realtà importantissima per una comunità come quella del piccolo paese valdardese che, nonostante non raggiunga i mille abitanti, può contare sulla bellezza di 54 militi volontari. Michela Secchi è la presidentessa del gruppo che “nel corso del 2020, tra emergenze e servizi, ha percorso oltre 15mila chilometri”. E chiaramente la pandemia ha cambiato in maniera radicale il modo di lavorare e incrementato sacrifici e sforzi dei volontari sul campo.

“Temevo un contraccolpo sul piano numerico e invece sono rimasti tutti nonostante i timori iniziali – ha spiegato la presidentessa -. Compiono un servizio ammirevole e questo compleanno è da dedicare interamente a loro. Nel pieno della prima ondata sono stati messi a dura prova anche sul piano psicologico: osservare la disperazione di chi vedeva salire in ambulanza propri familiari con il timore di non poterlo più rivedere ha lasciato un segno profondo in tutti noi”.

