Ha riportato serie ferite, ma non è in pericolo di vita,in giovane di 27 anni che in sella a uno scooter è stato investito da un’auto in viale sant’Ambrogio. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 6 aprile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale per i rilievi.

