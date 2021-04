Alseno, da venerdì 9 aprile un punto vaccinale di prossimità al palazzetto dello sport

Dalle 14.00 di venerdì prossimo, 9 aprile, l’Ausl di Piacenza in collaborazione con il Comune di Alseno e la medicina di gruppo PL. Rossi, istituirà un punto vaccinale di prossimità all’interno del palazzetto dello sport del paese in via Cavour 1.

Il punto vaccinale ha come finalità il completamento della vaccinazione dei residenti, nati anteriormente al 1° gennaio 1941, che non hanno ancora prenotato il vaccino.

Lo scorso venerdì un incaricato del Comune ha iniziato a contattare gli ultraottantenni risultanti privi della prenotazione, per verificarne la disponibilità per il pomeriggio del 9 aprile.

Ultimate le prenotazioni per gli ultraottantenni ancora privi di una prenotazione, si valuterà la possibilità di anticipare a venerdì la prima dose degli ultraottantenni la cui vaccinazione risulta prenotata ben oltre il 9 aprile.

Tutte le info al numero 0523/945511.