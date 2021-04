Consorzio di bonifica, la Regione rinvia le elezioni: il 18 e 19 aprile non si voterà

Con un provvedimento firmato oggi pomeriggio (7 aprile) dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito “il rinvio delle elezioni del Consorzio di bonifica di Piacenza che si sarebbero dovute tenere il 18 e 19 aprile, sulla base del parere trasmesso dall’Ausl“. Una valutazione tecnica che, in buona sostanza, evidenzia il “rischio di contagio da Covid” rappresentato dalla chiamata alle urne per 140mila aventi diritto di voto, in dieci seggi provinciali e in due giornate di elezioni, “qualora anche raccogliesse un’adesione in misura del 10-20 per cento”, si legge nel documento dell’azienda sanitaria locale.

Dopo diversi mesi di polemiche, dunque, la Regione ha deciso che “le elezioni saranno nuovamente indette dal Consorzio di bonifica di Piacenza solo quando le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, previo parere dell’Ausl. Fino all’insediamento dei nuovi organi, quelli attualmente in carica restano investiti della gestione ordinaria”.

INTERVENTI POLITICI – “Bene il rinvio delle elezioni del Consorzio di bonifica”, dicono Luigi Merli e Giampaolo Maloberti, rispettivamente commissario provinciale della Lega e responsabile degli enti locali, attraverso una nota diffusa alla stampa. “L’attuale situazione pandemica – aggiungono – avrebbe compromesso il regolare svolgimento del voto, è corretta quindi la scelta delle istituzioni di evitare la chiamata alle urne in questo momento. Il Consorzio di bonifica svolge funzioni diversificate e di notevole importanza strategica sul nostro territorio, a partire dalla gestione dell’acqua non solo a scopi irrigui fino alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle strade in collina e montagna. Fondamentale è quindi consentire le elezioni nella massima partecipazione possibile, non garantita in questo scenario”.