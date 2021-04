Bonaccini: “Non escludo la zona arancione per la settimana prossima”

Domani, venerdì 9 aprile, le regioni italiane conosceranno la fascia di colore alla quale saranno destinate la prossima settimana. L’Emilia Romagna dopo quattro settimane in rosso spera di tornare all’arancione (riaprirebbero negozi, parrucchieri e centri estetici, ancora chiusi bar e ristoranti).

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non lo esclude. “Abbiamo il numero dei casi che sta diminuendo, non escludo che si possa essere arancioni dalla prossima settimana”, ha dichiarato il governatore in una videocall con Confesercenti.

“Non ve lo prometto perché non ho i numeri ultimi che il governo ci fornirà giovedì 8 aprile – avverte Bonaccini – Può darsi si sia rossi ancora la prossima settimana, arancioni quella dopo, ma in questo momento non posso escludere nulla”.

Netto calo sul fronte dei contagi: “Questa settimana la chiuderemo per la prima volta sotto i 10mila, meno della metà di un mese fa” ha concluso Bonaccini.