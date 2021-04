Fumo in A21, rimorchio in fiamme a Roncaglia. Sul posto i vigili del fuoco

Una colonna di fumo nero si è alzata nel pomeriggio di giovedì 8 aprile dall’autostrada A21 dove un rimorchio, per cause da chiarire, ha preso fuoco. Nessuna grave conseguenza fortunatamente per il conducente del mezzo che è riuscito ad accostare e a scendere prima che le fiamme travolgessero tutto il carico. L’incendio si è verificato in A21 all’altezza di Roncaglia, in direzione Brescia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza.

