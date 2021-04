“Castell’Arquato, ideale per viverci”. Parola di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

“Castell’Arquato è un paese straordinario, ideale per viverci”. Sono le parole di Mercedesz Henger e di Lucas Peracchi, popolare coppia famosa in tutt’Italia, che ha deciso di vivere nel borgo medievale. Castell’Arquato è infatti attrattiva non solo per la sua storia millenaria e per la sua architettura, ma riesce ad attirare anche persone di spettacolo per il suo clima e per il suo paesaggio. Mercedesz e Lucas, insieme, hanno circa un milione e trecentomila “followers” sui social. Una coppia mediatica che riscuote simpatie, anche e soprattutto per la loro avvenenza fisica.

Mercedes Henger, italo-ungherese nata a Roma nel 1991, dove ha vissuto diversi anni, è un personaggio televisivo, e nel 2018 ha conosciuto il piacentino Lucas Peracchi, personal trainer classe 1988, durante una serata mondana a Capri.

E’ il classico colpo di fulmine e i due non si lasciano più: a tutt’oggi, infatti, vivono felici a Castell’Arquato.

“Ho fatto diversi lavori nella mia vita – racconta Lucas –: abitavo a Roveleto, la mia passione è sempre stata legata al fitness. Ho lavorato come modello e la mia partecipazione, nel 2016, alla trasmissione “Uomini e Donne” mi ha dato ulteriore notorietà. Oggi sono personal trainer e lavoro in una palestra piacentina. Il mio profilo Instagram conta circa 500mila followers. Castell’Arquato, fin da quando ero bambino, mi ha sempre affascinato. La natura, il paesaggio e l’atmosfera che si può respirare in un simile borgo sono introvabili altrove”.

Sulla stessa linea è, ovviamente, anche la bella Mercedesz, che oggi è un’apprezzata modella, un personaggio televisivo con varie partecipazioni a diversi programmi tra cui l’Isola dei Famosi, e influencer sui social, sui quali può vantare circa 800mila followers. Mercedesz, che dal prossimo mese sarà personal trainer come il compagno Lucas, si è innamorata di Castell’Arquato.

“Non pensavo di trovarmi così bene in un paese di provincia – ha commentato Mercedesz –. Abituata a vivere a Roma, credevo di non riuscire ad adattarmi. Ora invece la città, che trovo caotica, mi mette ansia e preferisco, dopo i vari spostamenti di lavoro, tornare sempre a Castell’Arquato, per vivere nella quiete e nella bellezza di questi territori. Oggi, io e Lucas, viviamo in una casa in affitto ma, in un prossimo futuro, stiamo pensando di acquistarne una, a riprova del nostro attaccamento al paese, sempre qui a Castell’Arquato”.

Lucas e Mercedesz, che hanno diversi e importanti progetti futuri, sempre nell’ambito televisivo, al momento però ancora riservati, si dicono disposti a promuovere il paese che li ha accolti sia con amicizia, sia con la giusta riservatezza che, giustamente, si garantisce a personaggi famosi.

“Certamente quel poco o tanto che potremo fare per valorizzare questo splendido paese lo faremo – hanno spiegato Mercedesz e Lucas –; per noi sarà un piacere e un onore poter fare conoscere a tutti i nostri amici, conoscenti e ammiratori, queste bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali e, non dimentichiamolo, anche enogastronomiche”.

Un bellissimo attestato di stima da parte della coppia, ormai arquatese di adozione. L’auspicio è che possa venir imitato anche da altri personaggi famosi.

L’ARTICOLO DI FABIO LUNARDINI SU LIBERTA’