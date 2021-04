Torre Fornello, incendio nel vigneto spento dai pompieri. In fumo un ettaro di terreno

Mentre sono al lavoro tra le viti vedono alzarsi del fumo. Tempo pochi minuti e un ettaro di vigneto viene avvolto dalle fiamme. Il fatto è accaduto in un’azienda vitivinicola di Torre Fornello, nelle colline attorno a Ziano. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato lo stesso proprietario che attorno alle 14 di martedì pomeriggio, 6 aprile, era al lavoro con alcuni operai. “Abbiamo visto alzarsi un po’ di fumo – racconta – e subito dopo le fiamme hanno iniziato a propagarsi. Abbiamo tentato di spegnere ma non ci siamo riusciti e abbiamo dovuto chiamare i pompieri”. Il fatto è emblematico di quanto la siccità di questi mesi stia mettendo in pericolo le colture. “Non voglio la pietà di nessuno e non voglio piangermi addosso – dice il titolare – voglio che si dica che da più di 40 giorni non piove e quello che mi è successo è emblematico di quanto i cambiamenti climatici stiano mettendo in pericolo l’ambiente e l’agricoltura”. Con il vigneto distrutto dalle fiamme sono andati in fumo circa 60 mila euro, questo è il danno stimato, ma soprattutto anni e anni di duro lavoro. Dopo l’incendio è stato il gelo notturno a provocare altri danni all’agricoltura.

