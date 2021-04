Giovane positivo al Covid, Ausl: “Tampone preventivo per i passeggeri di otto corse”

Un giovane uomo che è risultato positivo al Covid ha utilizzato i mezzi pubblici in questi giorni. E’ risultato durante l’indagine epidemiologica svolta dagli operatori dell’Igiene pubblica. La persona, nelle giornate immediatamente precedenti, si era servita di mezzi pubblici per alcuni spostamenti. Per questo, a fini precauzionali, l’Azienda Usl invita tutti coloro che erano presenti sui pullman frequentati dall’uomo e sotto elencati, a prendere contatto con il dipartimento di Sanità pubblica per sottoporsi al tampone:

7 aprile linea E56 con andata da Piacenza alle ore 6.25 (Autostazione Lupa) e arrivo a Cortemaggiore delle ore 7 e con ritorno da Cortemaggiore alle ore 17 e arrivo a Piacenza (Autostazione Lupa) ore 17.45

8 aprile linea E56 con andata da Piacenza alle ore 6.25 (Autostazione Lupa) e arrivo a Cortemaggiore delle ore 7 e con ritorno da Cortemaggiore alle ore 17 e arrivo a Piacenza (Autostazione Lupa) ore 17.45

e con ritorno da Cortemaggiore alle ore 17 e arrivo a Piacenza (Autostazione Lupa) ore 17.45 9 aprile: linea 15 con andata a Piacenza, da viale Patrioti alle ore 7.30 e arrivo in viale Palmerio alle ore 7.45 e con ritorno sempre a Piacenza da viale Palmerio alle ore 9 e arrivo in viale Patrioti alle ore 9.20 linea E56 con andata da Piacenza alle ore 10.00 (Autostazione Lupa) e arrivo a Cortemaggiore delle ore 10.30 e con ritorno da Cortemaggiore alle ore 17 e arrivo a Piacenza (Autostazione Lupa) ore 17.45

I passeggeri delle otto corse descritte possono contattare il numero 0523.317830, dalle ore 8.30 alle 17.30, o scrivere una mail a [email protected] con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere richiamati dagli operatori.

In caso di sintomi, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico di famiglia.