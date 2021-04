Quattro ragazzi tornano dal Penice e finiscono con l’auto contro l’albero: feriti

Erano a bordo di una Fiat Punto rossa quando, nell’affrontare una curva, sono finiti contro un albero. Protagonisti dell’incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio del 12 aprile, quattro giovani che stavano tornando dal Penice e che avevano raggiunto località Ponte Bellocchio. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi di legge. Due giovani sono stati portati in condizioni serie, ma non particolarmente gravi, all’ospedale di Piacenza. Gli altri ragazzi non hanno riportato ferite serie.

