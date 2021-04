Seconde e terze medie, si torna in aula. Educazione fisica solo all’aperto

Dal 7 aprile i ragazzini di prima media, da oggi anche i compagni di seconda e terza. Complessivamente tra scuole di città e provincia saranno in aula circa 7.500 studenti delle medie. Con un protocollo quanto mai puntuale e incisivo sulle misure e le regole da rispettare. Matita rossa su “assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione”, così pure vietate le lezioni di canto e le lezioni di musica con utilizzo di strumenti a fiato (a questa disposizione fanno eccezione istituti a indirizzo musicale per lo svolgimento delle cui attività dovranno essere adottati specifici protocolli). Educazione fisica solo all’aperto e spogliatoi vietati. Consigliati cappellino e felpa visto che diverse attività si svolgeranno all’aperto.

