Attiva la centrale anti-Covid a Piacenza Expo: “Possibili fino a 2mila vaccini al giorno”

Al via oggi (13 aprile) le vaccinazioni anti-Covid nella nuova centrale allestita a Piacenza Expo, l’ente fiera di Le Mose. “Questa struttura – spiega il direttore dell’Ausl Luca Baldino – può arrivare fino a duemila iniezioni al giorno, ma adesso non ci sono le dosi sufficienti per raggiungere questo livello. Ad oggi, dunque, lo spazio di Piacenza Expo viene utilizzato per ricalibrare l’attività con l’ex arsenale di viale Malta. Si procede, di fatto, solo a un terzo rispetto alla capacità reale, in attesa della consegna di nuove fiale”.

AMBULATORI DI PROSSIMITÀ – Sempre riguardo le vaccinazioni contro il Coronavirus, nel Piacentino si prosegue con l’organizzazione degli ambulatori di prossimità per raggiungere tutta la popolazione provinciale. Ecco i prossimi appuntamenti: venerdì 16 aprile a Carpaneto e sabato 17 aprile in Alta Val Tidone e Morfasso per le prime dosi; domenica 18 aprile a Lugagnano, martedì 20 aprile a Cadeo, giovedì 22 aprile a Caorso, domenica 25 aprile a Calendasco per le seconde dosi.