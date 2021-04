Protezione Civile, l’appello: “Castel San Giovanni deve avere il suo nucleo”

“Castel San Giovanni deve avere un proprio nucleo di volontari di protezione civile”. L’appello arriva da Stefano Orsi, referente di zona dei volontari del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (RNRE) la cui sede è a Piacenza. Orsi ha lanciato un appello tramite i social perché anche a Castel San Giovanni si formi un nucleo di volontari pronti ad entrare in azione. A detta di Orsi “è assurdo che la terza città per numero di abitanti dopo Piacenza e Fiorenzuola, non disponga di una propria squadra pronta a entrare in azione in caso di emergenze tanto più se si pensa che sul territorio insistono un polo produttivo e un polo logistico importanti, un’uscita autostradale, il Po e un ospedale”. Attualmente Castello si appoggia, tramite due convenzioni, al gruppo di protezione civile Alfa di Sarmato e al gruppo RNRE con base a Piacenza ma non ha un nucleo sul posto. Per chi fosse interessato può contattare il Raggruppamento Radiocomunicazioni tramite [email protected]

