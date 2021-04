Ausl: “Chi ha partecipato alla messa di Pasqua delle 10 a Fiorenzuola ci contatti”

Tra i casi di positività al Covid scoperti in questi giorni figurano quelli di due persone che, nelle giornate precedenti alla diagnosi, avevano partecipato alla messa delle 10.00 il giorno di Pasqua (4 aprile) alla chiesa di San Fiorenzo.

La circostanza è stata accertata dagli operatori della Sanità Pubblica durante l’indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti, quindi, a fini precauzionali, l’Ausl invita tutti coloro che erano presenti alla celebrazione a prendere contatto con il dipartimento di Sanità pubblica per sottoporsi al tampone.

È possibile contattare il numero 0523.317830, dalle ore 8.30 alle 17.30, o scrivere una mail a [email protected] con il proprio nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere richiamati dagli operatori.

In caso di sintomi, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico di famiglia.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà