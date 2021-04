Fiorenzuola, cittadini in coda per dire “no” al restyling di piazza Molinari

Fila nella mattinata di sabato 17 aprile per firmare contro il progetto di rifacimento di piazza Molinari a Fiorenzuola. Il banchetto di raccolta firme è stato organizzato dal gruppo civico Cambiamo Fiorenzuola con queste motivazioni: “difendere il diritto della collettività a decidere su un bene pubblico e simbolico come è piazza Molinari. Cambiamo Fiorenzuola vuole contrastare l’atto con il quale questa amministrazione consente a un privato di decidere per tutti, quale debba essere la sistemazione di un bene comune, fra l’altro consentendo di cancellare un investimento importante fatto solo 15 anni fa. Cambiamo Fiorenzuola crede che una decisione importante come il ripensare ad una piazza, luogo centrale della socialità cittadina, debba essere frutto di un percorso condiviso con la collettività”

© Copyright 2021 Editoriale Libertà