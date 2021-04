Fiorenzuola, la G&G Pet Food dona mangime naturale al canile: “Vicini al territorio”

Fare impresa senza mai perdere di vista l’impegno per la comunità: con questo spirito Nadia Bragalini, titolare della G&G Pet Food di Castelvetro, si è recata al canile di Fiorenzuola d’Arda per donare cibo per gli animali ospitati nella struttura. Con Bragalini era presente il marito Gianluca Gemo, dottore in scienze e tecnologie agrarie per il settore zootecnico e consulente nel campo dell’alimentazione animale per numerose aziende del settore. Ad accoglierli, il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi e i responsabili della struttura.

Gemo ha illustrato le caratteristiche del cibo donato, di elevata qualità, privo di additivi chimici e realizzato solo con ingredienti naturali selezionati. Bragalini, a sua volta, ha ribadito la vicinanza al territorio piacentino e la piena disponibilità a collaborare con le realtà che si occupano di benessere animale.