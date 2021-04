Incidente mortale in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza: tratto riaperto, traffico in tilt

E’ di un morto, un 50enne di Milano, il bilancio del tragico incidente stradale tra due autoarticolati, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 19 aprile sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna all’altezza del km 88.

In seguito al violento scontro si è resa necessaria la chiusura momentanea di un tratto di strada per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. L’incidente ha causato disagi al traffico con la formazione di diversi chilometri di coda. Sul luogo sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Fiorenzuola e ad un’automedica dell’ospedale valdardese, la polizia stradale di Parma, il personale di Autostrade per l’Italia, e tutti i mezzi di soccorso tra cui l’eliambulanza. Il tratto è stato riaperto intorno alle 17.30.