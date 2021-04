“Acqua rossa dai rubinetti”. Era un intervento di manutenzione straordinaria

Dai rubinetti sgorga acqua “rossa”: la segnalazione è arrivata da alcuni cittadini residenti a Piacenza che si sono rivolti a Iren nella giornata del 19 aprile.

“Sono terminati i lavori sulla rete idrica cittadina che hanno impegnato nella giornata di lunedì tecnici e squadre di Ireti – scrive il Gruppo Iren in una nota -. L’intervento di manutenzione straordinaria riguardava una condotta idrica situata in viale Dante, che è stato effettuato garantendo comunque la regolare erogazione dell’acqua a tutte le utenze della città. Al termine dei lavori i tecnici hanno proceduto al lavaggio delle tubature: in qualche caso isolato è stata registrata una leggera torbiditá dai rubinetti, determinata dal sollevamento di depositi presenti nelle tubature, che è rientrata in breve tempo. Ireti ricorda che è sempre a disposizione dei cittadini il numero verde 800.038038 al quale è possibile segnalare eventuali necessità o problematiche e ricevere le relative informazioni aggiornate”.