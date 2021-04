Liberazione, Piacenza rende omaggio ai Caduti per la Resistenza

Si terrà in forma raccolta, nel rispetto delle normative vigenti, la cerimonia per il 76°

anniversario della Liberazione. Domenica 25 aprile, in piazza Mercanti, a Piacenza, saranno presenti, accanto al sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, le autorità civili e militari del territorio, i rappresentanti delle associazioni partigiane e

combattentistiche, unitamente a una delegazione della Consulta provinciale degli studenti.

Ad aprire la cerimonia sarà la Banda Ponchielli, in formazione ridotta, con

l’esecuzione dell’inno di Mameli, mentre la resa degli onori ai Caduti sarà

accompagnata dalle note del “Silenzio”, suonato al sax dal sindaco di Agazzano

Mattia Cigalini.



Seguiranno gli interventi istituzionali del sindaco e presidente della Provincia Patrizia

Barbieri, del presidente provinciale Anpi Stefano Pronti e di Riccardo

Dallacasagrande per la Consulta degli studenti.