“Io obbligato nell’Rsi mi unii ai partigiani ed entrai nei servizi segreti americani”

Era nella Divisione Monterosa della Repubblica Sociale Italiana, obbligato come tanti della sua generazione ad addestrarsi in Germania. Nell’agosto 1944 fu condotto in Valtrebbia a combattere contro i partigiani che avevano intanto assunto il controllo di Bobbio. Non lo fece. Ne diventò fratello.

La sua vita cambiò per sempre, tanto che Gian Paolo Bettoni, nato a Milano nel gennaio del 1925, ha scelto poi di ritornare a vivere a Piacenza, con la vista su quella valle in cui duecento militari inquadrati nella Divisione Alpina Monterosa passarono nella settima Brigata Giustizia e Libertà guidata dall’ex ufficiale alpino Italo Londei.

Ma Bettoni, laureato subito dopo la guerra in architettura al Politecnico di Milano (insegnò a Brera), è stato anche ausiliario nell’Office of Strategic Services dell’VIII Armata Americana, invitato ora a raccontare la sua testimonianza di resistente al convegno previsto domani mattina, domenica, dalle 10 in Santa Chiara a Bobbio, presenti il sindaco Roberto Pasquali, il presidente provinciale dell’Ana Gian Luca Gazzola, il presidente provinciale dell’Anpi Romano Repetti, Gian Franco Rossi, presidente dell’Anpi di Bobbio, e gli allievi delle scuole.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’