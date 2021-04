Nella nostra provincia trovati due positivi alla variante indiana, la più pericolosa

Il Laboratorio di microbiologia dell’Ausl di Piacenza è all’avanguardia in regione e può rintracciare le varianti del Covid in tempo reale grazie a una nuova tecnologia di cui si è dotata.

Ormai quell’inglese è la predominante avendo raggiunto quasi il 100% dei contagiati. Ci sono poi la sudafricana, la brasiliana e la nigeriana. Ma quella che in questo momento desta più preoccupazione è quella indiana, ritenuta molto più aggressiva.

Nel Piacentino si sono registrati due casi.

