Nonna Pierina, 101 anni, in attesa del vaccino. “Sarebbe un bel regalo di compleanno”

Nonna Pierina Cavalli di Castel San Giovanni ha raggiunto la bellezza di 101 anni di vita ma non ancora la sua dose di vaccino.

“Aspettiamo il vaccino – dice la figlia Adriana –; la sua dottoressa ha fatto richiesta, ma finora non abbiamo visto ancora nulla. Ecco, se ci dicessero che per il suo compleanno le portano il vaccino noi saremmo un po’ più tranquilli. Certo noi siamo molto attenti ma non si può mai sapere, basta un attimo per contagiarsi”.

Vaccino a parte 101 anni sono comunque un traguardo che non può non essere festeggiato e così nonna Pierina si è concessa una fetta di torta insieme ai suoi parenti.